Fenerbahçe transferi bitirdi! "Serdar Aziz tamam" Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Milli futbolcu Serdar Aziz'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Serdar Aziz transferinin bittiğini iddia etti.

Galatasaray'da gözden çıkarılan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Kanarya'nın Serdar Aziz transferini bitirdiğini öne sürdü. Sosyal medyadan açıklama Kutlualp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Serdar Aziz tamam" ifadelerini kullandı. Hakan Bilal Kutlualp'in paylaşımı sarı-Lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Geçmişte Alex De Souza'nın Fenerbahçe'ye transferinde başrolde yer alan Hakan Bilal Kutlualp; Anelka, Appiah, Pierre van Hooijdonk gibi yıldız isimlerin Fenerbahçe'ye kazandırılmasında da büyük rol oynamıştı.

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