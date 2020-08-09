"Fenerbahçe transferi bitirdi" denmişti... Yıldız oyuncudan yalanlama!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin’i renklerine tekrar bağlamıştı. Aynı zamanda sarı lacivertli ekip, Mert Yandaş transferiyle de hayli konuşuldu. Yaşananların ardından Kanarya’nın Rus golcü Fedor Smolov ile de anlaşmaya vardığı iddia edildi. Smolov, basına yansıyan haberler üzerine açıklama yaptı.

Yalanladı

Rus medyasından Polina Kuimova'ya konuşan 30 yaşındaki Smolov, “Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım.” diye konuştu.