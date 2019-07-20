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Fenerbahçe transferi açıkladı! Genç oyuncu...

Süper Lig'in yeni sezon öncesi en hareketli ekibi Fenerbahçe, genç kaleci Berke Özer'i Belçika'nın Westerlo takımına kiraladı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:19
Fenerbahçe transferi açıkladı! Genç oyuncu...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'in gelecek sezon Westerlo forması giyeceği belirtildi

Geçen sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer edilen Berke, sadece 1 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

Westerlo, daha önce de Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Recep Gül'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:19
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  3. Berke Özer
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