Fenerbahçe transferi açıkladı! Genç oyuncu...
Süper Lig'in yeni sezon öncesi en hareketli ekibi Fenerbahçe, genç kaleci Berke Özer'i Belçika'nın Westerlo takımına kiraladı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:19
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'in gelecek sezon Westerlo forması giyeceği belirtildi
Geçen sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer edilen Berke, sadece 1 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.
Westerlo, daha önce de Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Recep Gül'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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