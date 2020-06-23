Fenerbahçe transferde şaha kalktı... 5 bomba birden!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı. Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-laciverliler transferde 5 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre, büyük bir değişim iddiasıyla gelen ancak ilk iki sezonda istediği başarılara ulaşamayan Fenerbahçe yönetimi, 2020-21 sezonu için çok daha büyük oynuyor. Gelecek sezon sonunda seçimin de yapılacağı sarı lacivertlilerde, şampiyonluk için tüm olanaklar zorlanacak.

Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosunun kurulmasında boş rolü oynayacak ki zaten şimdiden çalışmaya başladı. Altyapıdaki yeniden yapılandırmayla işe başlayan Belözoğlu, A takım transferleri için de dört koldan çalışmalar yapıyor.

Belözoğlu'nun ilk bombası da ezeli rakip Galatasaray'a attığı Mert Hakan Yandaş oldu. Galatasaray ile ön protokol imzalayan Yandaş'ı Fenerbahçe forması giymeye ikna etmeyi başardı.

Caner ve Gökhan dönüyor

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile söz kestiği de artık herkesin malumu. Sarı lacivertliler, iki isme yıllık 1'er milyon Euro'dan teklifte bulundu. Bu iki oyuncunun Beşiktaş ile yapacağı görüşmeler formaliteden öteye geçmeyecek.

Çünkü Beşiktaş, iki oyuncuya Fenerbahçe'nin teklifinin ancak yarısını önerebiliyor. Siyah beyazlı yönetim Gönül'e ayrıca maç başı primler de öneriyor ve bu durumda yıllık rakam 800 bin Euro'ya çıkabilecek.

Ancak Fenerbahçe'nin garanti 1 milyon Euro teklifi oyuncu için şimdilik daha cazip görünüyor.

Vısca ve İrfan Can bombası

Fenerbahçe'nin radarında iki flaş isim daha var: Edin Visca ve İrfan Can Kahveci... Önceki sezon ve bu sezon başında da sarı lacivertlilerin istediği iki yıldız için Emre Belözoğlu, girişimlerini sürdürüyor.

Her iki oyuncunun da sözleşmesinin devam ediyor olması en büyük sorun. Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncu için geçen aylarda Başakşehir yönetimi nezdinde bir nabız yoklaması yapmıştı. Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül için bonservis bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, transfer bütçesinin aslan payını gerekirse Visca ve İrfan Can için kullanacak.

Son hamle Dorukhan

Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer isim de Beşiktaşlı Dorukhan Toköz... 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak bakıyor. Bu sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlıktan sonra henüz sahalara dönemeyen genç oyuncu, devre arasında yeni sözleşme konusunda yönetimle ters düşmüştü.

Fikret Orman yönetiminin söz verdiği yeni sözleşme şartlarını Ahmet Nur Çebi yönetimi ağır bulmuştu. Bu süreçte menajeriyle de yollarını ayıran Toköz'ün gelecek yıl sözleşmesi sona erecek.

Beşiktaş yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Dorukhan Toköz'ü satmaya sıcak bakıyor. Ali Koç ile Ahmet Nur Çebi'nin iyi ilişkileri de bu transferi olanaklı kılıyor.