Fenerbahçe transfer haberleri. 2020-2020 sezonuna güçlü çıkmak isteyen Fenerbahçe'de transfer konsunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, yeni sezonda güçlü bir rüzgar estirmek için transfer çalışmalarına ağırlık vermekte. Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Novak ve Jose Sosa'yı renklerine katan Fenerbahçe, transfer çalışmaları konusunda pek çok isimle dirsek temasında olduğu bilinmekte.

Fenerbahçe transfer listesi

Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe, Huddersfield'a transferle adından söz ettiren Terence Kongolo'ya kadrosuna katmak için harakete geçtiği öğrenilirken, Fenerbahçe’nin Terence Kongolo'yu kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Huddersfield, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan transfer edilmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü koltuğuna oturan Erol Bulut, yönetime Bakasetas ile el sıkışılması konusunda ısrarcı olduğu öğrenilirken, Bakasetas’ın Sarı lacivert renklerine katılması için paraysa para takas ise takas yapmak için tüm kanalların zorlandığı ifade edilmekte.

Fenerbahçe’nin transfer için kanca attığı bir diğer futbolcu ise Wolfsburg’da forma giyen Marcel Tisserand’dan başkası değil. Fenerbahçe Wolfsburg’ı transfer etmek için harekete geçildiği de bilinmekte. Fenerbahçe’nin transferini tamamladığı isimler arasında Mauricio lemos da var. Ukraynalı oyuncu Maurıcıo’nun Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenilirken önümüzdeki günlerde Mauricıo Lemos Fenerbahçe, kadrolarına katılacağı söylenmeye.

Nice takımı ile sözleşmesi tamamlanan Malang Saar, Fenerbahçe’nin transfer listesinde yerini alırken, Fenerbahçe elini çabuk tutmaması durumunda Malang Sarr Chelsea’ye kaptılacağı öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe’nin Sinan Gümüş ile sözleşme imzalayacağı da öğrenildi. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’un Trabzon oyuncusu Jose Sosa’yı transfer etmek için de yoğun bir çalışma içinde olduğu söyleniliyor.