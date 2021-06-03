Fenerbahçe transfer haberleri Fabio Borini Fenerbahçe’ye mi transfer oluyor?

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen Borini için devrede. İtalyan basını Türkiye'yi seven ve Türkiye'de kalmak istediğini yazan Borini ile sarı lacivertlilerin ilgilendiğini yazdı. Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen Borini hakkında önceki gün başkan Süleyman Hurma, A Spor'da konuk olduğu programda sözleşmek yenilemek istediğini belirtmişti.

Fenerbahçe'nin de Borini'yi transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan basınında TMW'nin haberine göre, Fenerbahçe Kulübü transfer sezonunda Borini'yi kadrosuna katmak için teklifte bulunacak. Fabio Borini bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

Fabio Borini kimdir?

29 Mart 1991 tarihide doğan Fabio Borini aslen İtalyalıdır. Forvet mevkiinde oynayan İtalyan millî futbolcusu olan Fabio Borini, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te oynamaktadır. 2011-12 sezonu başında Parma takımına transfer olan oyuncu, bu takımda hiç forma giyemeden Roma'ya kiralandı. Sezon sonunda ise Roma takımı satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini aldı.