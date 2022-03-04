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Spor Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Ligde pazar ve pazartesi günü yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu

Yeniakit Publisher
2022-03-04 08:56:00 -
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

ürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde pazar ve pazartesi günü yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma ve 5 Mart Cumartesi günü oynanacak 4 maçın hakemi daha önce açıklanmıştı.

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