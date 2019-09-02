Fenerbahçe-Trabzonspor maçında galip yok!
Süper Lig'de 3. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler ilk puan kaybını yaşadı.02 Eylül 2019 Pazartesi 00:24
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golünü 17. dakikada Garry Rodrigues atarken Trabzonspor'un sayısını 27. dakikada Caleb Ekuban kaydetti.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor'un Kadıköy'deki galibiyet hasreti ise 22 yıla çıktı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'ye çıkardı. Trabzonspor ise 5 puana yükseldi. Fenerbahçe milli takım arasından sonra deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç (Dk. 69 Zajc), Kruse (Dk. 83 Mevlüt Erdinç), Rodrigues (Dk. 73 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak (Dk. 71 Yusuf Sarı), Sosa, Avdijaj (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Ekuban, Sorloth (Dk. 82 Koray Kılınç)
Goller: Dk. 17 Rodrigues (Fenerbahçe), Dk. 27 Ekuban (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Sosa, Dk. 75 Nwakaeme, Dk. 80 Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Dk. 41 Dirar (Fenerbahçe)
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