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Spor Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi gün? Süper Lig’de 28.haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda olacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-03-03 09:54:00 -
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de 28.hafta heyecanı 4 Mart Cuma akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Hafta son derece önemli olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına ev sahipliği yapacak. Peki, FB-TS maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Ligin 28.haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Zorlu mücadele 6 Mart Pazar akşamı saat 19.00’da oynanacak. İki takım da zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe peş peşe aldığı Hatay ve Kasımpaşa maçlarının ardından Trabzonspor’u da mağlup edip yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor ise kalan maçları kayıpsız tamamlayıp nisan ayı ortasında şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının biletleri öncelikli gruplar için satışa çıktı. Genel satışlar ise 5 Mart Cumartesi günü başlayacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının bilet fiyatları şöyle:

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ                                  70,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK              90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK             110,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK             130,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK              150,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK                  180,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A-I BLOK                 200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B-H BLOK                240,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON  ALT C-G BLOK               280,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT D-F BLOK                 330,00 TL

MARATON ALT E BLOK                                                  400,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK                                                 450,00 TL

 

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