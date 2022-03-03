Süper Lig’de 28.hafta heyecanı 4 Mart Cuma akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Hafta son derece önemli olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına ev sahipliği yapacak. Peki, FB-TS maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Ligin 28.haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Zorlu mücadele 6 Mart Pazar akşamı saat 19.00’da oynanacak. İki takım da zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe peş peşe aldığı Hatay ve Kasımpaşa maçlarının ardından Trabzonspor’u da mağlup edip yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor ise kalan maçları kayıpsız tamamlayıp nisan ayı ortasında şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının biletleri öncelikli gruplar için satışa çıktı. Genel satışlar ise 5 Mart Cumartesi günü başlayacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının bilet fiyatları şöyle:

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 70,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 110,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 130,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 150,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 180,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A-I BLOK 200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B-H BLOK 240,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C-G BLOK 280,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT D-F BLOK 330,00 TL

MARATON ALT E BLOK 400,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK 450,00 TL