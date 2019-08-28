Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Süper lig 3.hafta maçları

Süper lig 3.hafta maçların detayları arama motorunda araştırılıyor. Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Yeni sezonda 4 puan toplayan sarı lacivertli kulüp, bu hafta şampiyonluk mücadelesinde, son maçta Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Trabzonspor'la mücadele edecek. Haftanın mücadelesinde gözler iki takımın tecrübeli teknik direktörleri Ersun Yanal ve Ünal Karaman'a çevrildi. Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor- Fenerbahçe maçının detayları merak ediliyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? işte detaylar

Süper Lig'de ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler Trabzonspor'u da devirerek iyi gidişatını devam ettirmek istiyor. Trabzonspor ise senelerdir süren Kadıköy'deki galibiyet hasretini dindirmek için sahada olacak.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim olacak?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. VAR Hakemi olarak ise Ali Palabıyık görev yapacak.

Muhmemel 11'ler

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır

Filip Novak

Hüseyin Türkmen

Majid Hosseini

Pereira

Abdülkadir Parmak

Jose Sosa

Nwakaeme

Abdülkadir Ömür

Daniel Sturridge

FENERBAHÇE

Altay Bayındır

Ozan Tufan

Nabil Dirar

Jaílson

M. Jørgensen

Emre Belözoğlu

Tolga Ciğerci

M. Kruse

Deniz Türüç

Garry Rodrigues

Vedat Muriç

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak. 01 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenecek.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakiplerine geçit vermiyor.

En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.