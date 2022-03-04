  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini genç bir hakem yönetecek
Spor

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini genç bir hakem yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 00:37:00 -
Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini genç bir hakem yönetecek

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Maçı Zorbay Küçük yönetecek

Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak, Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28'inci haftada görev alacak hakemler şöyle:

6 mart pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Altay (Sarper Barış Saka)
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Zorbay Küçük
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

7 mart pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)
20.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay