Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini genç bir hakem yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu.
Maçı Zorbay Küçük yönetecek
Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak, Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28'inci haftada görev alacak hakemler şöyle:
6 mart pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Altay (Sarper Barış Saka)
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Zorbay Küçük
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)
7 mart pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)
20.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)