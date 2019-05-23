0553 313 94 23

Fenerbahçe Tolgay Arslan'dan umduğunu bulaması

Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan beklentileri karşılayamadı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:22
Fenerbahçe Tolgay Arslan'dan umduğunu bulaması

Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Tolgay Arslan beklentilerin çok uzağında kaldı.

Ersun Yanal'ın takımın beyni olmasını hedeflediği Tolgay, forma giydiği 11 maçta skora katkı sağlayamazken, isabetli şut dahi çekemedi.

Antalya maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'deki yarım sezonluk tecrübesini sessiz tamamlamış oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:22
  1. Antalya
  2. Tolgay Arslan
  3. fenerbahöe
  4. Ersun Yanal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UlaşımPark’dan AÖF için ek sefer hizmeti
    1. UlaşımPark’dan AÖF için ek sefer..
    2. Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden..
    3. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    4. Genç tasarımcılara başkan morali
    5. Yeşilhisar’a sos sistem depo müjdesi
    6. Çamlıtepe’de asfaltsız sokak kalmadı
    7. İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1..
    8. Nisan ayının gündemini Yüksek Seçim..
    9. Beyşehir’in park ve bahçeleri..
    10. Minik öğrenciler uçak heyecanını yaşadı
    11. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı
    12. Karaköprü’de Ramazan dolu dolu geçiyor
    13. 41 yıldır imsakiye topluyor
    14. Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"
    15. Fenerbahçe Tolgay Arslan'dan umduğunu..
    16. Minibüs motosiklete çarptı ardına bile..
    17. Polisten bayram öncesi ’sahte para’..
    18. Furkan Mutlu Türkiye Şampiyonu
    19. Girne Amerikan Üniversitesi taban..
    20. SANKO emeklileri iftar yemeğinde..
    21. TSYD Ankara Şubesi iftar yemeğinde..
    22. İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma..
    23. “11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma..
    24. Sümela Manastırı’nda tarih belirlendi!..
    25. Fazla uyumak zararlı mıdır?
    26. "2020'de 2 milyon gencimizi sporla..
    27. Jandarma ekipleri denetimleri..
    28. Mahraman yolunda asfalt çalışması..
    29. TDV'den Yeni Zelanda'da iftar
    30. Büyükorhan’da iftar bereketi
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş