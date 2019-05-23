Fenerbahçe Tolgay Arslan'dan umduğunu bulaması
Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan beklentileri karşılayamadı.23 Mayıs 2019 Perşembe 11:22
Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Tolgay Arslan beklentilerin çok uzağında kaldı.
Ersun Yanal'ın takımın beyni olmasını hedeflediği Tolgay, forma giydiği 11 maçta skora katkı sağlayamazken, isabetli şut dahi çekemedi.
Antalya maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'deki yarım sezonluk tecrübesini sessiz tamamlamış oldu.
YORUM YAZ