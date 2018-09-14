Fenerbahçe TFF'ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu listesi

Fenerbahçe'nin 28 kişilik oyuncu kadrosu son dakika olarak açıkladı. Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF') bildirdikleri 28 kişilik kadro listesi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası kadrolarına ilişkin listeyi açıkladı. Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği 28 kişilik kadroda Ozan, Kameni, Berke ve Ferdi yer almadı. İşte Fenerbahçe'nin Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu…

Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu

Beşiktaş’ın Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu

Trabzonspor 28 kişilik kadroyu TFF'ye bildirdi İşte Trabzonspor kadrosu