Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olur?

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ve düşünmek için süre istediğini belirtti. Ali Koç daha sonra Emre Belözoğlu ile çalışamanın riskli olacağını söyleyecek yeni yabancı hoca arayışlarında olduklarını açıkladı. Ali Koç: Teknik direktör konusunda Portekiz ve Almanya ekolü istiyoruz.

Fenerbahçe’ye gelecek yabancı teknik direktörü kim?

Yabancı bir teknik direktör ile çalışacağını resmen açıklayan Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un adayları da netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan isimlerin başında dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez geliyor. Diğer adaylar arasında ise Dalic,Roger Schmidt ve Almanya milli takımından ayrılan Löw var.