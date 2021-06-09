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Spor Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olur?
Spor

Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olur?

Fenerbahçe’ye gelecek yabancı teknik direktörü kim? Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, gelecek sezona yeni teknik hocayla girecek. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni sezona yabancı bir teknik direktörü ile gidileceğini açıklamasından sonra gözler Fenerbahç’ye gelecek yabancı teknik direktörüne çevrildi. Peki Fenerbahçe’ye gelecek yabancı teknik direktörü kim? Fenerbahçe teknik direktör kim olacak? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör olur?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 10:59:00 - 2021-06-09 11:00:13
Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olur?

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ve düşünmek için süre istediğini belirtti. Ali Koç daha sonra Emre Belözoğlu ile çalışamanın riskli olacağını söyleyecek yeni yabancı hoca arayışlarında olduklarını açıkladı. Ali Koç: Teknik direktör konusunda Portekiz ve Almanya ekolü istiyoruz.

Fenerbahçe’ye gelecek yabancı teknik direktörü kim? 

Yabancı bir teknik direktör ile çalışacağını resmen açıklayan Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un adayları da netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan isimlerin başında dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez geliyor. Diğer adaylar arasında ise Dalic,Roger Schmidt ve Almanya milli takımından ayrılan Löw var.

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