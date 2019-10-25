Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bu takım şampiyon olacak

Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haberler geldi. Hasan Ali ile başlayan; Serdar, Tolgay, Moses, Isla ve Rodrigues'le devam eden sakatlık furyasının son isimleri Emre ile Max Kruse olmuştu. Nabil Dirar da kasık fıtığı sebebiyle ameliyat masasına yatmıştı.

Emre kaburgasındaki kırığa rağmen takımı yalnız bırakmazken Kruse'nin ağrıları azaldı, Dirar da beklenenden önce düz koşulara başladı. Bu arada Hasan Ali, Serdar, Moses ve takıma geç katılan Adil Rami de fiziki eksiklerini giderdi. Tatsız bir sürpriz olmaması hâlinde Fenerbahçe'nin en geç 11. haftadaki Kasımpaşa maçına tam kadro çıkması bekleniyor. Sakatlıklar sebebiyle oyunculara mevkileri dışında görev vermek zorunda kalan Ersun Yanal da böylelikle rahat bir nefes alacak.

'' Bu takım şampiyon olacak''

Sakatların iyileşmesi takımdaki forma rekabetini körüklerken alternatifleri artmaya başlayan teknik direktör Ersun Yanal'ın da yüzü artık gülüyor.

İdeal kadroyla sahaya çıkmaya başladıkları andan itibaren çok daha iyi performanslar sergileyeceklerini ifade eden Yanal "Benim çok umurumda değil, ancak haksız eleştirilerle camianın moralini bozmaya çalışanlar var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler ki, onlara verdiğimiz sözü tutacağız. Fikstürün en zorlu haftalarını geride bıraktık. Yaşadığımız sıkıntılara rağmen sıralamada iyi bir noktadayız. Sakat oyuncularımızın aramıza katılmasıyla vites artıracağız ve . Hiç kimse şüphe duymasın. Bu takım şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.