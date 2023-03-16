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Spor Fenerbahçe taraftarından 'istifa' çağrısı
Spor

Fenerbahçe taraftarından 'istifa' çağrısı

Fenerbahçe’nin son 16 turunda Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 23:24:00 -
Fenerbahçe taraftarından 'istifa' çağrısı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla’ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında Kadıköy’de 1-0 kazanmasına rağmen turnuvadan elendi. Müsabakanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar ‘Ali Koç istifa’ şeklinde tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

Spor

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!


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