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Spor Fenerbahçe taraftarına, Beşiktaş deplasmanında 'karaborsa bilet' şoku!
Spor

Fenerbahçe taraftarına, Beşiktaş deplasmanında 'karaborsa bilet' şoku!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 21:09:00 -
Fenerbahçe taraftarına, Beşiktaş deplasmanında 'karaborsa bilet' şoku!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertli taraftarlara bilet şoku geldi. Deplasman biletlerinin fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı..

Yıllar sonra Beşiktaş deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertli taraftarlara zorluk çıktı. Beşiktaş maçının deplasman biletleri söylentilere göre çeşitli dernekler tarafından satın alınıp 'karaborsa' usulü astronomik bedellerle tekrardan satışa çıktı.

Taraftar bilet fiyatlarından dolayı mağdur!

Fenerbahçe taraftarları çeşitli sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri satın alınmış ve devir bedeli olarak 8.000 - 15.000 TL arasında değişen rakamlarla tekrardan satışa çıkarıldığı yönde paylaşımlarda bulundular.

İddialar doğruysa, karaborsa bilet sorununun bu şekilde ne kadar süreceği merak konusu haline geldi.
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