  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fenerbahçe taraftarı, oy pusulasına bakın ne yazdı! Yok artık...
Aktüel

Fenerbahçe taraftarı, oy pusulasına bakın ne yazdı! Yok artık...

Yeniakit Publisher
2023-05-14 15:49:00 - 2023-05-14 15:51:43
Fenerbahçe taraftarı, oy pusulasına bakın ne yazdı! Yok artık...

Bir Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına "Ali Koç istifa" yazması sosyal medyada yankı uyandırdı.

Bir Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına "Ali Koç istifa" yazması sosyal medyada yankı uyandırdı.

Türkiye, geleceğini belirleyeceği 14 Mayıs seçimleri için sandık başında.

Sandık başına giden vatandaşların oy kullanma işlemleri sürerken, bir Fenerbahçe taraftarının yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sarı-lacivertli taraftarın oy pusulasının üzerine "Ali Koç istifa!" yazdığı paylaşım büyük tepki çekti. Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraf kısa sürede binlerce etkileşim aldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe taraftarı, oy pusulasına 'Ali Koç istifa' yazdı

Kullanıcılar, fotoğrafı paylaşan futbolseveri oyunu geçersiz kıldığı için sert sözlerle eleştirdi.

Fotoğrafa yorum yapanlar, paylaşımın yanlış örnek teşkil ettiğini belirtirken, oy pusulasını geçersiz kılacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23