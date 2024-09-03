Fenerbahçe taraftarı çıldıracak! Yılın transferine Ali Koç darbesi

Spor dünyasında büyük yankı uyandıran bir transfer haberi gündeme bomba gibi düştü. Spor yorumcusu İbrahim Seten, Galatasaray’ın yeni duyurduğu yıldız futbolcu Osimhen transferi hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Seten'in açıklamasına göre, Osimhen aslında Fenerbahçe’ye önerilmiş, ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu teklifi reddetmiş.

Koç’un, "3 tane golcüm var, ne yapacağım?" diyerek Osimhen'i kadroya dahil etmediği iddiası, Fenerbahçe taraftarlarını adeta çılgına çevirdi. Bu gelişme, taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeye neden oldu.