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Spor Fenerbahçe taraftarı aradığı mevkiye kavuşuyor!
Spor

Fenerbahçe taraftarı aradığı mevkiye kavuşuyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-10 21:13:00 -
Fenerbahçe taraftarı aradığı mevkiye kavuşuyor!

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Bragalı Al-Musrati'nin bulunduğu menajerlik şirketi çalışanı İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği Braga'nın ön libero oyuncusu Al-Musrati hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki Libyalı ön liberonun bağlı olduğu menajerlik şirketinde yer alan Ivan Hernandez Delgado, Madrid'den İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirmesi beklenen Ivan Hernandez'in Musrati ile istişaresinin ardından transfer akıbeti netleşmeye başlayacak.

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