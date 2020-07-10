Fenerbahçe taraftar grubu 12 Numara'dan Ayasofya paylaşımı
Fenerbahçe'nin taraftar grubu 12 numara, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii'nin fotoğrafını paylaşarak Danıştay'ın kararına destek verdi.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada on binlerce paylaşım yapıldı.
Fenerbahçe taraftar grubu 12 Numara da dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Ayasofya kararını destekleyen 12 Numara'nın paylaşımı şu şekilde: