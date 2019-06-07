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Fenerbahçe, Süper Lig'in eski gol kralını transfer ediyor!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray formasıyla gol kralı olan Bafetimbi Gomis'e kanca attı.

07 Haziran 2019 Cuma 14:37
Fenerbahçe, Süper Lig'in eski gol kralını transfer ediyor!

Sportif direktör Damien Comolli, yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile ilk görüşmeyi yaptı. Al Hilal'de mutsuz olan Gomis teklife sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı arttı.

Gomis bombası

Sarı-lacivertli yönetim, Al Hilal'de yıllık 7 milyon euro kazanan 33 yaşındaki golcünün maliyetini sponsorlarla karşılamayı planlıyor. Çok sevdiği İstanbul'daki evini boşaltmayan Gomis her fırsatta soluğu Türkiye'de alıyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Gomis transferinde en büyük kozu Patrick Mendy. Comolli çok yakın arkadaş olduğu Mendy ile sezon başı bir görüşme yapmıştı.

Fransız yıldız, Al Hilal'de 30 lig maçında 21 gol attı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:37
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Bafetimbi Gomis
  4. Al Hilal
  5. Al Hilal Kulübü
  6. Galatasaray
  7. Süper Lig

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