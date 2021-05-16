Fenerbahçe Stadı'nda Ali Koç'u şok edecek pankart!
Süper Lig’de şampiyonluğa Beşiktaş’a kaptıran Fenerbahçe’de taraftar, yönetime Ali Koç’A ve yönetime büyük tepki göstererek, stada ‘Topunuz gidin’ pankartı astı.
Süper Lig’de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’ye taraftarlarından tepki geldi. Sarı-lacivertliler Ali Koç başkanlığındaki bütün yöneticileri istifaya davet ederek stadın önüne ’Topunuz gidin’ ifadelerinin yer aldığı pankart astı.
Süper Lig’e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son Sivasspor mağlubiyeti sonrasında ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’ye taraftarlardan tepki geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın şampiyon olarak ligi tamamlamasıyla birlikte soluğu Ülker Stadyumu’nda aldı. Stadın önüne pankart asarak yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, pankartta ’Topunuz gidin’ ifadelerini kullandı.