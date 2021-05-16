  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kademeli normalleşmede şehirler arası seyahat olacak mı?
Kademeli normalleşmede AVM’ler açılıyor mu?
Bahçeli’den Beşiktaş’a tebrik
Boupendza gol kralı oldu
Spor Fenerbahçe Stadı'nda Ali Koç'u şok edecek pankart!
Spor

Fenerbahçe Stadı'nda Ali Koç'u şok edecek pankart!

Süper Lig’de şampiyonluğa Beşiktaş’a kaptıran Fenerbahçe’de taraftar, yönetime Ali Koç’A ve yönetime büyük tepki göstererek, stada ‘Topunuz gidin’ pankartı astı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 11:44:00 -

Süper Lig’de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’ye taraftarlarından tepki geldi. Sarı-lacivertliler Ali Koç başkanlığındaki bütün yöneticileri istifaya davet ederek stadın önüne ’Topunuz gidin’ ifadelerinin yer aldığı pankart astı.

Süper Lig’e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son Sivasspor mağlubiyeti sonrasında ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’ye taraftarlardan tepki geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın şampiyon olarak ligi tamamlamasıyla birlikte soluğu Ülker Stadyumu’nda aldı. Stadın önüne pankart asarak yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, pankartta ’Topunuz gidin’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Necdet Kutsal yazdı: İsrail'in takmadığı BM kararları!
Gündem

Necdet Kutsal yazdı: İsrail'in takmadığı BM kararları!

Yeni Akit yazarı Necdet Kutsal, 'Ümmet yüz yıl önce ölmüş değil, dimdik ayakta!' başlığını kullandığı yazısında, Birleşmiş Milletler'in Fili..
Boykot kararı aldılar! Joe Biden'a İsrail tepkisi
Dünya

Boykot kararı aldılar! Joe Biden'a İsrail tepkisi

Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, terörist İsrail yanlısı açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği Ramazan Bayr..
Özgür Demirtaş AK Parti hükümetini hedef almak isterken madara oldu!
Ekonomi

Özgür Demirtaş AK Parti hükümetini hedef almak isterken madara oldu!

AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetleri manipüle etmek isteyen CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş, sosyal medya kullanıcıları tarafından mada..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay