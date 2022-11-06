Fenerbahçe-Sivasspor maçı bu akşam mı yarın mı?
Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 13.haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman?
Süper Lig'de 13.hafta devam ediyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Sivasspor maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Sivasspor maçı bu akşam mı yarın mı?
Fenerbahçe ile Sivasspor 7 Kasım Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maç beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de 5 eksik
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.