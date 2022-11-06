  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca, pimi çekti! Seçimlerle ilgili bomba "LGBT" iddiası

Çinliler, kurşun geçirmez araçlarla bölgeye taşınacak! Çin-Pakistan ekonomik koridoru projeleri

AK Partili Metin Külünk'ten flaş çıkış! Hay ağzına sağlık

Sümeyye Erdoğan'dan şok "başörtüsü" açıklaması! Ağızlar bir karış açık kalacak

HAVELSAN'ın geliştirdiği milli yazılım 'Kovan': Türkiye'den dev sistem! Artık dışarıdan almayacağız!

Yunanistan'dan savaş çığırtkanlığı: En kötü senaryoya hazır olun

Çiftlikbank mağduruna ikinci şok! Soluğu savcılıkta aldı

Bakan Murat Kurum açıkladı... 12 ildeki kura takvimi belli oldu

Kulağınıza küpe olsun! Bu haber bütün sürücüleri yakından ilgilendiriyor

Bir bu eksikti… CHP’den yeni heykel hizmeti (!)
Spor Fenerbahçe-Sivasspor maçı bu akşam mı yarın mı?
Spor

Fenerbahçe-Sivasspor maçı bu akşam mı yarın mı?

Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 13.haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-11-06 18:11:00 -
Fenerbahçe-Sivasspor maçı bu akşam mı yarın mı?

Süper Lig'de 13.hafta devam ediyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Sivasspor maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı bu akşam mı yarın mı?

Fenerbahçe ile Sivasspor 7 Kasım Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maç beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

 

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE
Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE

Spor

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE

Roma-Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Roma-Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Spor

Roma-Lazio maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Gaziantep FK-Kayserispor maçı geniş ÖZET
Gaziantep FK-Kayserispor maçı geniş ÖZET

Spor

Gaziantep FK-Kayserispor maçı geniş ÖZET

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23