Fenerbahçe sis ve yağmur altında çalıştı Fenerbahçeli futbolcular Topuk Yaylası’ndaki yeni sezon çalışmalarına sis ve yağmur altında devam etti.

Fenerbahçeli futbolcular Topuk Yaylası’ndaki yeni sezon çalışmalarına sis ve yağmur altında devam etti.

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe çalışmalarını sis ve yağmur altında yaptı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından teknik koordinasyon idmanı yapan futbolcular daha sonra antrenmanın basına açık son bölümünde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın sabah 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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