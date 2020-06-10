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Spor

Fenerbahçe, Şilili futbolcu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:12:41 -
Fenerbahçe, Şilili futbolcu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

Isla, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

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