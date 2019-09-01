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Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını yaşadı

Lige 2’de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve yeni sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

01 Eylül 2019 Pazar 23:52
Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını yaşadı

Lige 2’de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve yeni sezonun ilk puan kaybını yaşadı.


Süper Lig’de çıktığı ilk 2 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe, ligin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça oldukça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Rodrigues ile öne geçti. Trabzonspor ise Ekuban ile dakika 28’de cevap verdi. İlk yarı etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe’de 44. dakikada Rodrigues’in bir şutu da direkten döndü. İki taraf bu sonuçla sahadan birer puanla ayrılırken, Fenerbahçe, 2019-2020 sezonundaki ilk puan kaybını yaşadı.



Trabzonspor hasreti dindiremedi


22 yıldır İstanbul deplasmanında Fenerbahçe’ye karşı galibiyet alamayan Trabzonspor’da hasret, bu yıl da devam etti. İki takım arasında Kadıköy’de oynanan 23 maçta Trabzonspor 12 mağlubiyet 11 de beraberlik çıkardı. Öte yandan geçtiğimiz sezondan 12, bu sezon da 3 maçlık bir yenilememe serisi yakalayan bordo-mavililer, 15 maçtır sahadan mağlup ayrılmadı.



Kadıköy serisi devam etti


Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı yenilmeme serisi ise bu müsabaka ile birlikte 48 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda taraftarı önünde 25 galibiyet alırken, 23 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



Mevlüt siftah yaptı


Fenerbahçe’nin son transferi olan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli forma ile ilk kez Trabzonspor maçında tanıştı. Erdinç, müsabakanın 83. dakikasında Kruse’nin yerine oyuna dahil oldu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 23:52
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