Fenerbahçe sezonun ilk maçında kazandı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu futbolcu Braian Samudio sakatlandı. Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin maçta oynadı.
7. dakikada Melnjak, Samudio'nun geri pasında sol çaprazdan ceza alanına girdiğinde, savunma oyuncusuna çarpan top hafifçe kornere geldi. Kornerden gelen top Altay Bayındır'da kaldı.
11. dakikada kazanılan faullü şutta yerden seken ve fileye giden Caner Erkin'in kalecisi Gökhan Akkan, son anda parmaklarının ucuyla topunu uzaklaştırmayı başardı.
Frrey 18. dakikada Deniz Türüç ile birlikte ortasına Thiam soldan ceza sahası ortasında yaptığı şut ön direğe çarptı ve top yandan ağlarda kaldı.
30. dakikada maçın hakemi Arda Kardeşler, Selim Ay'ın ceza sahasına yaptığı elle müdahalede penaltı noktasını gösterdi.
Caner Erkin'in vuruşunun 32. dakikasında kaleci Gökhan Akkan, penaltı vuruşunda soluna yaslanıp topu uzaklaştırmayı başardı.
35. dakikada Fenerbahçe'nin savunmasında son kişi olan Boldrin'in ceza sahasında iyi bir şekilde kapanan kalecisi Serdar Aziz'in şutunu uzaklaştırmayı başardı.
42. dakikada Samudio'nun defans oyuncusu Boldrin'in önünde tehlikeyi gören Altay Bayındır, kaleden ayrılıp ceza sahasındaki topu uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Gökhan Gönül'ün kalecisi Gökhan, ceza sahasının ortasında sağ kanattan beklenmedik bir vuruşla topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
59. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçmeyi başardı. Soldan sola Melnjak'ın ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top fileye gitti: 1-0
74. dakikada Caner Erkin'in sol kanatta ceza sahası ortasında bir adım geç kalması, kaleci Gökhan Akkan'ın kontrolünde top dışarı çıktı.
76. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Caner Erkin'in ceza sahası ön direkten sağdan ortasına yaptığı kafa vuruşunda ve Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen, top çizgiyi geçti ve ceza sahasına gitti. net: 1-1
82. dakikada Frey, Ozan Tufan'ı yerden ceza sahasına çevirip tekme attığında, kaleci Gökhan Akkan direk dibine yakın bir yerde yatarak meşin yuvarlağı kornere vurdu.
85. dakikada Moroziuk ceza sahası içinde Valencia'ya müdahale ettiğinde hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.
87. dakikada Sosa'nın penaltı atışında top fileye gitti: 1-2
90 + 2. Dakikada Sinan Gümüş'ün jaza sahası dışında yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan yatarak topu köşeye sıkıştırdı.
Maç Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.