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Spor Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmadı
Spor

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u 2-1'lik skorla yenerek, şampiyonluk yolunda hata yapmadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 21:13:00 -
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler taraftarının olmadığı Kayserispor deplasmanında fire vermedi. Fenerbahçe'yi Valenia ve Ferdi zafere taşıdı.

Perdeyi kral açtı

Fenerbahçe, maça golle başladı. Lincoln'ün kestiği ortayı Süper Lig'in gol kralı Valencia çok şık kafa vuruşuyla tamamladı. Kayserispor ilk yarıda etkili ataklar yaptı ama devreyi Fenerbahçe 1-0 üstün kapattı.

Ferdi'den müthiş gol

Maçta 2'nci gol Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından geldi. 30 metre mesafeden sert şutla kaleciyi avlayan Ferdi, skoru 2-0'a getirdi. Fenerbahçe oyunda rahatladı. Emrah Başsan'ın son saniyede attığı gol Kayserispor'a yetmedi.

Kayserispor'un serisi son buldu

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 maçtır kazanan Kayserispor'un serisi böylece Fenerbahçe karşısında bozuldu.

Adana Demir'de fire verdiler

Fenerbahçe ise son 6 maçından 5 galibiyet çıkardı. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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