Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmadı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u 2-1'lik skorla yenerek, şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler taraftarının olmadığı Kayserispor deplasmanında fire vermedi. Fenerbahçe'yi Valenia ve Ferdi zafere taşıdı.
Perdeyi kral açtı
Fenerbahçe, maça golle başladı. Lincoln'ün kestiği ortayı Süper Lig'in gol kralı Valencia çok şık kafa vuruşuyla tamamladı. Kayserispor ilk yarıda etkili ataklar yaptı ama devreyi Fenerbahçe 1-0 üstün kapattı.
Ferdi'den müthiş gol
Maçta 2'nci gol Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından geldi. 30 metre mesafeden sert şutla kaleciyi avlayan Ferdi, skoru 2-0'a getirdi. Fenerbahçe oyunda rahatladı. Emrah Başsan'ın son saniyede attığı gol Kayserispor'a yetmedi.
Kayserispor'un serisi son buldu
Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 maçtır kazanan Kayserispor'un serisi böylece Fenerbahçe karşısında bozuldu.
Adana Demir'de fire verdiler
Fenerbahçe ise son 6 maçından 5 galibiyet çıkardı. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı.
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Fenerbahçe'de sınırda bulunan Szalai, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.