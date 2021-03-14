Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı
Fenerbahçe, Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
İlk yarıda baskılı bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 35. dakikada Novak'ın kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Gençlerbirliği 39. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk 1-1 sona erdi.
Gençlerbirliği, 63. dakikada Ayite'nin golüyle öne geçti: 1-2. Golün ardından iki takımda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kadıköy'de üst üste 4. maçında da galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe bu sonuçla 58 puanda kaldı. 11 maç sonra kazanan Gençlerbirliği ise puanını 24'e çıkardı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.