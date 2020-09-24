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Spor Fenerbahçe Samatta'yı resmen bildirdi
Spor

Fenerbahçe Samatta'yı resmen bildirdi

Fenerbahçe, golcü Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Aston Villa ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:54:00 -
Fenerbahçe Samatta'yı resmen bildirdi

Sezona şampiyonluk iddialarıyla giren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Ligde büyük ses getiren transferlere imza atan Fenerbahçe, forveti doldurmaya çalışıyor.

Fenerbahçe, Lazio'ya gönderdiği Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yerini doldurmak için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu.

Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta Fenerbahçe’nin radarına girdi.

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Aston Villa ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Kanarya, golcü Mbwana Samatta hakkında Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Fenerbahçe açıklamada, ‘Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır’ dedi.

 

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