Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı08 Ocak 2019 Salı 14:47
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını salonda yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Antalya'da kamp yapılan otelin salonunda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.
Açıklamada, kalecilerin antrenör Alper Boğuşlu ile sahada takımdan ayrı özel çalıştığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.
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