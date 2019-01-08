0553 313 94 23

Fenerbahçe salonda çalıştı

08 Ocak 2019 Salı 14:47
Fenerbahçe salonda çalıştı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını salonda yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Antalya'da kamp yapılan otelin salonunda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, kalecilerin antrenör Alper Boğuşlu ile sahada takımdan ayrı özel çalıştığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:47
  1. antrenman
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonu
    1. Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik..
    2. İşte Pepe'nin yeni takımı! Anlaşma..
    3. Okul servisi TIR'la çarpıştı! 2'si..
    4. Erdoğan'dan "faşizm" çıkışı
    5. Hatayspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    6. Netanyahu yolsuzluk davasında..
    7. Şair Cemal Süreya anılıyor
    8. Fenerbahçe salonda çalıştı
    9. Babası Erdoğan'a saldırmıştı... Kovuldu!
    10. Galatasaray'dan sürpriz kaleci..
    11. Yeni Malatyaspor'da başkan açıkladı:..
    12. 350 bin işletmeye 22 milyar lira kredi
    13. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    14. Ziraat Bankası'ndan kredi kartı..
    15. Kemalist yazar ve profesör canlı..
    16. Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi"..
    17. SDT 2 komedi oyununu seyirciyle..
    18. Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları..
    19. Küstah HDP’li AK Partililere Saldırı!
    20. Kadın bakıcının 96 yaşındaki kişiyi..
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor