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Spor Fenerbahçe, sakatlığı devam eden Perotti için kararını verdi
Spor

Fenerbahçe, sakatlığı devam eden Perotti için kararını verdi

Fenerbahçe'de sol kanada takviye için transfer edilen Diego Perotti'nin sakatlığı tamamen geçene kadar kadroya alınmayacağı ve tecrübeli oyuncunun riske atılmayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:42:00 - 2020-10-11 13:44:08
Fenerbahçe, sakatlığı devam eden Perotti için kararını verdi

Süper Lig'in 5'inci haftasında 18 Ekim Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe transfer döneminde gerçekleştirdiği 18 yeni transferle gövde gösterisi yaptı. Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'ı kadroya katılmıştı.

Perotti oynatılmayacak

Milliyet'in haberine göre; Sol kanadı güçlendirme adına Fenerbahçe’ye transfer edilen Diego Perotti, tam iyileşinceye kadar oynatılmayacak, sakatlığının uzama riski alınmayacak. Sarı-lacivertliler, Arjantinli oyuncunun ne zaman oynamaya başlayacağını merak ederken, teknik heyetin ise bu konuda aceleci olmayacağı dile getirildi.

Perotti, son dönemde birçok sakatlık yaşadı. Bunların çoğu da adale sakatlığıydı. Geçen sezon Roma’da 13 karşılaşma kaçıran ve takımı eksik bırakan Arjantinli futbolcunun zamana ihtiyacı bulunduğu belirtildi.

İki haftalık tedavi süreci geride kalan oyuncunun bir hafta içinde de kademeli olarak takıma katılacağı ifade edildi. Ancak Perotti’nin ilk 11’e girmesi ve tam kapasite ile hazır hale gelmesi için yaklaşık bir aylık süreç gerekiyor.

Maçların ikinci yarılarında süre alarak form tutması planlanan futbolcunun risk almadan tam kapasiteye çıkarılması hedefleniyor. Aksi taktirde Arjantinli oyuncunun kendisini zorlaması, acele etmesi tekrar bir adale sakatlığına yol açabilir. Bu nedenle “sıfır risk” alarak Perotti takıma kazandırılacak.

18 transfer yapan Fenerbahçe’de bu durum bir takım dezavantajları da beraberinde getirdi. Son olarak Ademi, Pelkas ve Perotti’yi transfer eden sarı-lacivertli ekipte hala tüm takım bir arada antrenman yapamadı ya da maça çıkmadı. Teknik heyet bu sorunu aşmanın tek yolunun resmi maç oynamak olduğunu ifade etti. Bu nedenle Fenerbahçe’de maç oynadıkça takım kimliği ve sistem oturacak.

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