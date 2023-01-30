Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Ters köşe transfer hamlesi! Çubuklu formayı giydi...

Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için görüştüğü Parma forması giyen Jayden Oosterwolde transferini bitirdi. Sarı-lacivertlilerin bu transferde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwalde için Parma'ya yaptığı son teklifi yükseltti ve İtalyan ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. Potansiyelli bir oyuncu olarak bilinen 21 yaşındaki Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul etti.

Fenerbahçe yıldız oyuncusunu açıklarken video içinde "Hızlı, esnek, çalım atar..." şeklinde ifadelerine yer verdi.

Oosterwolde, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Selahattin Baki: "Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu."

Parma, Fenerbahçe’nin Jayden Oosterwolde için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yıldız oyuncuyla ise 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı. Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı.

Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.