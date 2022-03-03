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Spor Fenerbahçe puan durumu! Fenerbahçe'nin puanı kaç, Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Spor

Fenerbahçe puan durumu! Fenerbahçe'nin puanı kaç, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Fenerbahçe, ligin 28.haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde futbolseverler Fenerbahçe’nin kaç puanı olduğunu, ligde kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe’nin ligde kalan maçları hangi takımlarla? Fenerbahçe kalan maçları 2022:

Yeniakit Publisher
2022-03-03 15:34:00 -
Fenerbahçe puan durumu! Fenerbahçe'nin puanı kaç, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Süper Lig’in 28.haftası son derece heyecanlı maçlara ev sahipliği yapacak. Lider Trabzonspor, son iki haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe’ye konuk olacak. Peki, Fenerbahçe’nin ligde kaç puanı var?

Fenerbahçe puan durumu! Fenerbahçe'nin puanı kaç, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Fenerbahçe, ligde çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 46 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip 46 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

 

Fenerbahçe'nin kalan maçları:

28.hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

29.hafta: Alanyaspor-Fenerbahçe

30.hafta: Fenerbahçe-Konyaspor

31.hafta: Kayserispor-Fenerbahçe

32.hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

33.hafta: Fenerbahçe-Göztepe

34.hafta: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

35.hafta: Fenerbahçe-Gazianteh FK

36.hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

37.hafta: Fenerbahçe-Karagümrük

38.hafta: yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

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