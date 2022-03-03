Fenerbahçe puan durumu! Fenerbahçe'nin puanı kaç, Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Fenerbahçe, ligin 28.haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde futbolseverler Fenerbahçe’nin kaç puanı olduğunu, ligde kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe’nin ligde kalan maçları hangi takımlarla? Fenerbahçe kalan maçları 2022:
Süper Lig’in 28.haftası son derece heyecanlı maçlara ev sahipliği yapacak. Lider Trabzonspor, son iki haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe’ye konuk olacak. Peki, Fenerbahçe’nin ligde kaç puanı var?
Fenerbahçe puan durumu! Fenerbahçe'nin puanı kaç, Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Fenerbahçe, ligde çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 46 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip 46 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin kalan maçları:
28.hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
29.hafta: Alanyaspor-Fenerbahçe
30.hafta: Fenerbahçe-Konyaspor
31.hafta: Kayserispor-Fenerbahçe
32.hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
33.hafta: Fenerbahçe-Göztepe
34.hafta: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
35.hafta: Fenerbahçe-Gazianteh FK
36.hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
37.hafta: Fenerbahçe-Karagümrük
38.hafta: yeni Malatyaspor-Fenerbahçe