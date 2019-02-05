Fenerbahçe Opet, Polonya deplasmanında - Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 4. hafta maçında yarın Chemik Police'e konuk olacak



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında yarın Polonya'da Chemik Police'le karşılaşacak. Szczecin şehrindeki Azoty Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Grupta ilk 3 maçını da kazanarak 9 puana ulaşan sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada rakibini İstanbul'da 3-0 yenmişti. Polonya temsilcisi ise grupta 3 maçını da kaybetti 1 puanla son sırada kaldı.

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