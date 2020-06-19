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Spor

Fenerbahçe, Obradovic'in kararını bekliyor:

"Değerli koçumuz Obradovic bugün itibarıyla İstanbul'dan ayrılmış olup, kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:07:10 -
Fenerbahçe, Obradovic'in kararını bekliyor:

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörlüğünü yapan Zeljko Obradovic ile yeni sezon için yapılan görüşmenin tamamlandığını ve tecrübeli çalıştırıcının kararının beklendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'un Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Obradovic ile yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamladığı belirtilerek, "Değerli koçumuz Obradovic bugün itibarıyla İstanbul'dan ayrılmış olup, kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır." denildi.

Bu doğrultuda da sarı-lacivertli camiaya ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmelerin gelecek günlerde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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