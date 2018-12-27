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Fenerbahçe, Nijeryalı golcü ile anlaştı

Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'nin Çin'de 28 maçta 20 gol atan Nijeryalı Odion Ighalo ile anlaştığı belirtildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 22:28
Fenerbahçe, Nijeryalı golcü ile anlaştı

Slimani ve Frey'in beklentileri karşılayamaması üzerine golcü arayışına yönelen Fenerbahçe, adı Galatasaray'la da anılan Nijeryalı Odion Ighalo'yla prensip anlaşması sağladı.

28 maçta 20 gol

28 maçta attığı 20 gole rağmen Changchun Yatai'nin Çin Süper Ligi'nde küme düşmesine engel olamayan 29 yaşındaki golcü sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

FIFA'dan onay bekleniyor

FIFA'nın konuyla ilgili kararını bekleyen sarı-lacivertliler, onay çıkması hâlinde Nijeryalıya imza attıracak.

Türkiye Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 22:28
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