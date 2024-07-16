Fenerbahçe milli futbolcuyu İstanbul'a getirdi
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.
Corendon Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Futbolcumuz Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Çok mutluyum, diyeceklerim bu kadar." dedi.
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23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.
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