Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yolları ayrılığı resmen açıkladı
Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın sarı lacivertli kulüpten ayrıldığı açıklandı.
Fenerbahçe ile Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın yolları resmen ayrıldı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; deneyimli sağ bek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıkladı.
Şilili futbolcu, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayacağını yönetime bildirmişti.