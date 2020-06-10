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Spor

Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yolları ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın sarı lacivertli kulüpten ayrıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:16:00 -
Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yolları ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ile Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın yolları resmen ayrıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; deneyimli sağ bek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıkladı.

Şilili futbolcu, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayacağını yönetime bildirmişti.

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