Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği ve gol atan Matej Maglica için, "Matej'i Lukaku ya da Vedat'la eşleştirmek önemli planlarımızdan biriydi. Maç eksiği vardı, onu hazırladık" dedi. İnan, tercihin hazırlığını "Kafamda böyle bir şey hep oluşturdum ve hafta boyunca bunu çalıştık" sözleriyle anlattı.

İnan, değerlendirmelerini Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak Kocaelispor'un hazırlıklarına başladığı antrenman öncesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yaptı.

"Öncelikle Emir Ortakaya'nın da hakkını yemeyelim"

İnan, Maglica'yı ilk 11'e almasının nedenlerini anlatırken sözlerine Emir Ortakaya'ya vurgu yaparak başladı: "Öncelikle Emir Ortakaya'nın da hakkını yemeyelim. Emir, diğer bütün oyuncularımız gibi çok önemli performans gösteriyor. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum." Teknik direktör, "Form grafiğinin yüksek olması tabii ki ilk 11 için bir şeyleri hak etmek anlamına geliyor" diyerek bunu takım içinde oyuncularına hissettirdiğini düşündüğünü belirtti.

Maglica'nın bu hafta iyi performans verdiğini ifade eden İnan, kadro değişikliklerinin gerekçesini şöyle açıkladı: "Rakiplere göre, bazen benim kendi kafamda belirlediğim oyun anlayışına göre böyle değişiklikler oluyor. Oyuncular da buna şimdiye kadar hep olumlu tepki verdiler."

Fenerbahçe karşılaşmasında en çok memnun olduğu tarafın oyuncuların tamamının iyi performans vermesi olduğunu söyleyen İnan, "Takım olgusunu oluşturmak ve bu bilinçle mücadele etmek bence son Fenerbahçe maçındaki en büyük artımızdı" dedi. Teknik direktör, "Her ne kadar maçın sonlarındaki golden sonra biraz burukluk yaşasak da bence çok önemli bir skor aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Çorum deplasmanı: "Aldığınız her puan altın değerinde"

Çorum FK'yı değerlendiren İnan, rakibin kadrosuna işaret etti: "Son iki maçta fazla gol yemiş olabilirler ancak çok önemli oyunculara sahipler. Çok rahat bir şekilde ofansif hücumlar gerçekleştirebiliyorlar." Teknik direktör, Çorum'un zor bir deplasman olduğunu bildiklerini, rakibin güçlü ve eksik yanlarını ekiple birlikte analiz edeceklerini söyledi.

İnan, ligde her maçın zor olduğunu belirterek "Aldığınız her puan altın değerinde. Yenilmeden oradan gelmek, puan ya da puanlar almak bizim için çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Eski takım arkadaşı Burak Yılmaz ile teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen İnan, duygularını şöyle paylaştı: "Artık futbolculuk bitti, hocalık dönemi. Hepsiyle karşılaşmak çok güzel oluyor ama aynı zamanda yaşlandığınızı hissediyorsunuz. Onlarla tekrar sahanın kenarında beraber olmak hep mutluluk veriyor. Anılarımız depreşiyor."

Oyuncuların bireysel performanslarını çok yorumlamadığını söyleyen teknik direktör, Rivas hakkındaki soruya "Diğerleri gibi Rivas da çok çalışıyor, mücadele ediyor. Emeğinin de karşılığını alıyor şu an için" yanıtını verdi. İnan, oyuncudan ve takım arkadaşlarının hepsinden memnun olduğunu ekledi.

Petkovic, "bir aksilik olmazsa" Çorum maçında kadroda olabilir

Bruno Petkovic için "iyi durumda" ifadesini kullanan İnan, "Fiziksel olarak çok iyi durumda değil ama en azından sakatlık olarak neredeyse tamamen iyileşti gibi" dedi. Oyuncunun bu hafta itibarıyla takımla çalışmalarını yapacağını belirten teknik direktör, "Bir aksilik olmazsa inşallah belki de Çorum maçında aramızda olacak" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.