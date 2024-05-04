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Spor Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ali Koç'un oğlunu zor tuttular
Spor

Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ali Koç'un oğlunu zor tuttular

Yeniakit Publisher
2024-05-04 08:13:00 - 2024-05-04 08:14:00

EuroLeague Fenerbahçe maçı güzel başlamıştı ama sonu fena bitti. İki takım taraftarları bir birine girerken Ali Koç’un oğlunu zor tuttular

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi 4'üncü maçında Monaco ile karşı karşıya geldi. Dev maç 20.45'te başladı.

 

Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarından harika bir koreografi tribünlerde yer aldı.

Fakat koreografiyle başlayan maç kavgayla bitti. THY Euroleague çeyrek final 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'ya 65-62 kaybetti.
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Maçın ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Sahaya birkaç taraftar da girerken, tribünlerden oyunculara yabancı maddeler atıldı.

Monaco yöneticileri, oyuncularını soyunma odasına güçlükle gönderdi. Olaylar sırasında Başkan Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç’un da çok sinirlendiği ve Monaco’lu basketbolcuların üzerine yürüdüğü görüldü.

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