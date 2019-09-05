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'Fenerbahçe maçında hedefimiz 3 puan'

Süper Lig’e verilen milli araya lider giren Alanyaspor, haftaya oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanmaya başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:06
'Fenerbahçe maçında hedefimiz 3 puan'

Akdeniz temsilcisi Alanyaspor 3 günlük aranın ardından bugün topbaşı yaptı. Milli aranın ardından karşılaşacağı Fenerbahçe hazırlıklarına başlayan turuncu yeşilli ekip, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde ilk idmanını gerçekleştirdi. Antrenmana milli futbolcular Manolis Siopis, Efecan Karaca, Umut Güneş ve sakatlığı bulunan Lokman Gör ile Haydar Yılmaz katılmadı. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde gerçekleşen idmana düz koşuyla başlayan futbolcular, dar alanda koordineli ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

BULUT: MUTLULUK VERİCİ

Antrenmandan önce çalışmaları değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, lider olmanın güzel bir duygu olduğunu, fakat sadece 3 maç oynandığını söyledi. Ligin 34 hafta olduğunu hatırlatan Bulut, "34 hafta sonra nerede olacağımız bizim için çok önemli. Tabii şu anda lider olmak, söylediğim gibi güzel. 3 maç galip geldik, istediğimiz doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularımız en iyi şekilde, bizim verdiğimiz bilgileri sahaya yansıtıyor. O bizi memnun ediyor. Sonradan oyuna girenler de aynı şekilde, giren oyuncu ilk 11’de başlayanı aratmıyor. Bu gelecek haftalar bizim için çok önemli olacak çünkü sakatlıklar olacak, sarı kart cezalıları olacak. O yüzden yedek kulübesinden gelenin de aynı performansı vermesi çok mutluluk verici" dedi.

"HEDEF FENERBAHÇEDEN 3 PUAN ALMAK"

Milli maç arasının ardından karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Erol Bulut, "Tabii önümüzde şu an oynayacağımız zor bir maç var, Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağız. Yeterince zamanımız var. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanacağız, milli takımdaki futbolcularımız da haftaya aramıza katılacak. Rakibimizi iyi şekilde analiz edip, hem hücum anlamında hem defans anlamında yapmak istediklerimizi çalışıp, maçta en iyi şekilde sahaya yansıtıp tabii ki oradan da inşallah 3 puanla ayrılma hedefimiz var" diye konuştu.

"FUTBOLCU KOVALAMAK İSTEMEZ, KOVALANMAK İSTER"

Bir gazetecinin "Üst sıralarda olmak takıma ve size bir baskı oluşturuyor mu? Lider olmak avantaj mı, yoksa dezavantaj mı?" sorusuna Erol Bulut, "Şöyle söyleyeyim; kovalanmak mı istersiniz kovalamak mı istersiniz? Aslında bunu futbolcuya sormamız daha doğru olur. Sonuçta her futbolcu kovalamak istemez, kovalanmak ister. Tersi de olabilir ama biz şu an bulunduğumuz durumdan mutluyuz. O yüzden futbolcularımızın da ayaklarını yere basacağını düşünüyorum. Son maça baktığımız zaman, Malatya maçında 3-1 ilk yarı, ikinci yarıda biraz rehavet oldu. Erken gol yedik, ondan sonra biraz strese girdik ama yine 3-1’den sonra 4-1, 5-1 yapabilirdik, olmadı. Biraz strese girdik 3-2’den sonra. Tabii bunun bize iyi bir mesaj olması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe maçı için. Maç 90 dakika, bazen 95, bazen 98 dakika. O yüzden düdük çalana kadar yüzde 100 konsantre olmamız gerekiyor, bu maç öyle bir maç. Birinci saniyeden 90, 90 artılara kadar yüzde 100 konsantre olup iyi bir maç oynamak istiyoruz. Futbolcularımız zaten maça en iyi şekilde hazır olacaktır. İnşallah istediğimiz puan veya puanları alıp yolumuza devam ederiz" cevabını verdi.

"TAKIMI EN İYİ ŞEKİLDE DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUZ"

Son olarak taraftarlara seslenen Erol Bulut, şöyle dedi:

"Taraftarımız bizi hem evimizde olsun, hem deplasmanda olsun, en iyi şekilde temsil ediyor ve destekliyor. Tabii Fenerbahçe maçı olmasıyla birlikte stadın dolmasını umut ediyoruz. Takımı en iyi şekilde desteklemelerini istiyoruz. Bunun da olacağını düşünüyorum. Daha önce söylediğim gibi 12’nci güç arkamızda olmaları gerekiyor, inşallah o maçta da aynı şekilde gerçekleşir."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:06
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