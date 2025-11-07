  • İSTANBUL
Fenerbahçe maçında Çeklerden hadsiz pankart!
Fenerbahçe maçında Çeklerden hadsiz pankart!

Fenerbahçe maçında Çeklerden hadsiz pankart!

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk olan Fenerbahçe'nin maçı öncesinde, Çek taraftarların kale arkası tribününde açtığı pankart büyük tepki çekti. Taraftarların koreografide yer verdiği "Türklerle savaşmak gerekir" ifadeleri sosyal medyada infial yarattı ve spor kamuoyunda hadsizlik olarak nitelendirildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki deplasman mücadelesi, maç öncesinde yaşanan çirkin bir olayla gölgelendi.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşan Fenerbahçe'de, ev sahibi takım taraftarları kabul edilemez bir pankart açtı.

"TÜRKLERLE SAVAŞ OLMALI" YAZILI PANKART TEPKİ ÇEKTİ

Viktoria Plzen'in kale arkası tribününde yer alan taraftarlar, yaptıkları koreografide "Türklerle savaşmak gerekir" anlamına gelen yazılı bir pankart sergilediler.

Maç öncesi açılan bu pankart, futbolun birleştirici ruhuna tamamen aykırı, provokatif ve düşmanca bir eylem olarak değerlendirildi. Çek taraftarların bu hadsiz hareketine, hem sosyal medyada hem de spor camiasında büyük tepki gösterildi.

 

