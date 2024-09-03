Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında defans oyuncusu Luan Peres ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelerek, anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Peres'in lisansı, sezonun ikinci yarısı için çıkarılmadı. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022-2023 sezonu devre arasında 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Kaynak: İHA
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