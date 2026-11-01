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Spor Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlıklarına start verdi
Spor

Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlıklarına start verdi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlıklarına start verdi

Temsilcimiz Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dün sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe, 4 Kasım Çarşamba günü Chobani Stadı'nda yapılacak Liverpool müsabakası öncesinde ara vermeden ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde yapıldı. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçlarla tamamlandı.

Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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