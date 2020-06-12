Fenerbahçe, lige galibiyetle döndü
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, 7 maç sonra kazandı - Kırmızı kart gören Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 7 maç sonra kazandı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste gol pozisyonlarından yararlanamadı.
Milli futbolcusu Ozan Tufan'ın 14. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mensah'ın golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 87. dakikada Vedat Muric'in penaltısıyla skoru eşitlerken, 88. dakikada da Luiz Gustavo'nun golüyle de sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Süper Lig'de 7 maçın arından galip gelen sarı-lacivertliler, puanını 43'e çıkardı.
- Direkleri geçemedi
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısında direkleri geçmeyi başaramadı.
Özellikle ilk yarıda üst üste gol pozisyonlarından yararlanamayan sarı-lacivertlilerin devre sonunda iki şutu direkten döndü.
Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Mevlüt Erdinç, 45+2. dakikada da Luiz Gustavo'nun şutları rakip kale direğine çarptı.
- Ozan Tufan "kızardı"
Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan 14. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.
Rakibine müdahalesi sebebiyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılan sarı-lacivertli oyuncu, VAR kontrolünün ardından oyundan ihraç edildi.
Ozan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
- Emre Belözoğlu kulübede kart gördü
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, müsabakada karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a Ozan Tufan'ın oyundan atılmasıyla alakalı tepki gösterdi. Emre, yaşadığı sözlü münakaşanın ardından oturduğu sandalyeye tekme attı.
Bu tepkinin üzerine hakem Atilla Karaoğlan, Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.