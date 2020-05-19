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Spor

Fenerbahçe Kulübü, 19 Mayıs'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:52:39 -
Fenerbahçe Kulübü, 19 Mayıs'ı kutladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milletimizin bağımsızlık mücadelesi Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmasının 101. yıl dönümünde Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, 9 branşımız ve yüzlerce sporcumuzla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.

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