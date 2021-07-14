Fenerbahçe kripto para ne zaman? Fenerbahçe kripto para çıkaracak mı?Fenerbahçe kripto para işini mi giriyor?

Fenerbahçe kripto para projesi iddialarıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çalışmaların sürdüğüne ancak henüz resmi bir adım atılmadığına dikkat çekildi. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Son günlerde, Kulübümüzün kripto varlık projesi ile ilgili olarak kulübümüzle hiçbir bağlantısı olmayan bazı internet siteleri ve oluşumların ortaya çıktığını takip etmekteyiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki çalışmalarımız sürmekle beraber henüz resmi bir adım atılmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyor; kulübümüz tarafından bir duyuru ve bilgilendirme yapılmadan taraftarlarımızın bu ve benzeri gerçek dışı oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

Ali Koç'tan kripto para açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: “100-150-200 diye gidecek bir dijital gelir beklentimiz var. YouTube projesini başlattık 5-6 milyon lira gelire geldik, kripto yapacağız vs. Bunlardan 100-150 milyon gelir getirmemiz lazım. Elimizde gayrimenkullar var, bunları devletimizin de belki omuz vermesiyle geliştirebilme imkanlarını kovalamamız gerekiyor. Emlak furyasını kaçırdık. Kenan Evren Lisesi 10 sene önce bizim olsaydı, belki bu yakanın en büyük gayrimenkul projesi olacaktı, artık o kadar cazibesi yok. Geçmişte düşünülenlerle gelinenler arasında fark var.”