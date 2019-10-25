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Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanaldan izlenir?

Fenerbahçe Konyaspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe 9. hafta maçında Aykut Kocamanlı Konyaspor'u konuk edecek. Sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde tekrar 3 puan sevinci yaşamak için mücadele edecek. Geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe zirve yolunda kayıp yaşamamak için Konyaspor'u sahasında yenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanaldan izlenir? İşte ayrıntılar...

25 Ekim 2019 Cuma 16:30
Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanaldan izlenir?

Fenerbahçe Konyaspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe 9. hafta maçında Aykut Kocamanlı Konyaspor'u konuk edecek. Sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde tekrar 3 puan sevinci yaşamak için mücadele edecek. Geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe zirve yolunda kayıp yaşamamak için Konyaspor'u sahasında yenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanaldan izlenir? İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 9.haftasında Fenerbahçe Konyaspor maçı heyecanı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ligde 9. haftaya 14 puanla 3. sırada giren sarı-lacivertliler, geçen hafta Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 maçlık galibiyet hasretine son vermişti. Sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde tekrar 3 puan sevinci yaşamak için mücadele edecek.

Geçen hafta konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor ise haftaya 12 puanla 8. sırada girdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Serkan Kırıntılı, Kadıköy'de forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanaldan izlenir?

Fenerbahçe Konyaspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Fenerbahçe Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kadroda henüz netlik yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan iki futbolcudan Max Kruse'nin durumu netlik kazanmazken, Nabil Dirar bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Geçen hafta forma giyemeyen bu iki isimden Kruse'nin durumu, son antrenmanda belli olacak. Hafta boyu takımla çalışmayan Alman futbolcunun forma giyme şansı az gözüküyor.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada ameliyat edilen Nabil Dirar ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. Faslı futbolcu, Konya temsilcisi karşısında kadroda olmayacak

İki takım 37. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 7 randevuda elde etti.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı.

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı.

İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:30
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